Policiais militares apreendem drogas em Barra do Piraí

A Polícia Militar apreendeu no início da tarde desta quinta-feira, grande quantidade de drogas em um terreno da Rua Manoel Inácio da Cruz, no bairro Santo Amaro, em Barra do Piraí. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Os entorpecentes estavam enterrados num terreno.

Segundo os policiais, foram apreendidos 326 pinos de cocaína e 2.003 tiras de maconha, além de 26 pequenos tabletes do mesmo entorpecente. Segundo a Polícia Militar, o prejuízo do tráfico foi na ordem de R$ 30mil ao tráfico. Foto: Polícia Militar