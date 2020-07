Prefeita interina Fátima Lima se reúne com secretários para alinhar continuidade de obras em Barra Mansa

Durante encontro, foram analisadas ações e debatidos novos serviços

A prefeita interina Fátima Lima se reuniu na tarde desta quinta-feira (16) com os secretários de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, de Habitação, Alberto Carneiro, de Ordem Pública, William Pereira, de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, e com o diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), Fanuel Fernando, para alinhar a continuidade das obras no município.

O encontro aconteceu no gabinete da prefeitura e teve como pauta as ações de infraestrutura e manutenção da cidade, como serviços em andamento e obras a serem entregues à população. Também foram abordadas as fiscalizações da Ordem Pública em relação ao cumprimento das medidas decretadas pelo município.

Fátima Lima explicou a importância de manter o trabalho sério e responsável. “Hoje realinhamos as ações, para darmos continuidade aos serviços, de forma ordenada, buscando sempre o melhor resultado. Trouxemos para a reunião as secretarias que falam entre si e que têm ações interligadas. Estamos estudando novas iniciativas. Nos próximos dias irei dialogar com outras secretarias e setores”.