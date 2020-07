Prefeitura promove ‘Semana da Solidariedade’ para agradecer aos profissionais da educação neste período de pandemia

Ações acontecem de 20 a 24 de julho, nas redes sociais da Prefeitura, Youtube e no Portal da Educação

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, preparou uma ação para agradecer a todos os profissionais da rede pública municipal, pais e alunos pela parceria neste período de isolamento social, em que as aulas presenciais estão suspensas, porém continuam de forma remota. Intitulada como ‘Semana da Solidariedade’, a atividade acontecerá nos dias 20 a 24 de julho através das páginas do Facebook da Prefeitura e da Educação, como também no canal do Youtube da Prefeitura e no Portal da Educação.

Durante estes cinco dias da ‘Semana da Solidariedade’, serão divulgados vídeos nas redes sociais, que serão voltados para a questão da solidariedade e também serão propostas atividades solidárias. Na segunda-feira, dia 20 será voltado para a Educação Infantil ao 5° ano e EJA; no dia 21 as atividades são para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e EJA; dia 22 será a vez do CEMAE (Centro Municipal de Atendimento ao Educando); dia 23 para as Educação Integral e Educação do Campo. No último dia 24, o encerramento será com o vídeo “É tempo de acreditar que somos capazes”

A Semana da Solidariedade tem como objetivo proporcionar durante esta semana um momento de reflexão e agradecimento pelas ações realizadas durante o semestre, no qual as atividades pedagógicas aconteceram no período de isolamento social. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a “solidariedade” foi escolhida como tema para criar um vínculo maior entre a escola, professores, pais, alunos e comunidade em geral.

Além de atividades voltadas para este tema, a equipe pedagógica também irá oferecer um momento de estudo, reflexão e atividades solidárias desde a Educação Infantil até à Educação de Jovens e Adultos.

O superintendente pedagógico da Secretaria Municipal de Educação/EDUCAR, Mário José Dias, destacou a importância da ‘Semana da Solidariedade’ para os estudantes, pais e responsáveis e a comunidade.

– A solidariedade é de uma responsabilidade enorme, pois exige um olhar mais atento sobre aqueles que estão ao nosso lado, em nossa casa e no trabalho. A solidariedade permite repensar sobre nossas possibilidades a começar pelos nossos pequenos gestos que fazem toda a diferença. Agradecer também é um ato de solidariedade e queremos que a cada dia dessa semana ocorra um gesto simbólico que expresse essa gratidão aos profissionais da Educação – disse o superintendente Mário José Dias.

As atividades promovidas pelos professores das escolas devem de forma interdisciplinar promover a reflexão sobre o tema solidariedade. As ações são promovidas de forma que toda a família participe nas redes sociais da Prefeitura durante a próxima semana.