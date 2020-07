Sanitização contra o novo coronavírus atende nove unidades de saúde em Volta Redonda

Cronograma desta quinta-feira, dia 16, ainda incluiu ação no Cemitério Municipal, no bairro Retiro

O trabalho diário de sanitização e higienização para prevenção à Covid-19 implantado pela Prefeitura de Volta Redonda beneficiou nove unidades de saúde nesta quinta-feira, dia 16. Os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que executam o serviço, ainda estiveram no Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no Retiro. O trabalho prioriza as unidades de saúde e os locais de maior circulação de pessoas como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias nos principais pontos comerciais da cidade.

A equipe esteve no Hospital Municipal do Retiro, incluindo o anexo do UniFOA; nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Vila Mury, Açude I e II, Belmonte, Jardim Belmonte, Padre Josimo e Siderlândia, e ainda no COC (Clínica Odontológica Concentrada) do Siderlândia. Os locais foram lavados com água clorificada e pulverização de produto bactericida. A solução química utilizada periodicamente é capaz de afastar o vírus.

No início da semana, houve sanitização e higienização em locais como o Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida), que foi preparado para receber pacientes por conta do retorno das consultas ambulatoriais; o Hospital de Campanha, montado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba, e nas instalações do próprio estádio; e ainda o Cais Conforto e a UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro 249. A sanitização também foi efetuada em acesso de lotéricas e outros espaços públicos da Rua 207, no bairro São Lucas, e no terminal rodoviário da Ponte Alta.

O prefeito Samuca Silva afirmou que esta é mais uma ação para reduzir a circulação do novo coronavírus em Volta Redonda. “Toda estrutura da prefeitura está empenhada na luta contra a Covid-19, trabalhando diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, para proteger a população”, garantiu Samuca, ressaltando que os resultados só serão eficazes com a colaboração de todos. “Só saia de casa quando necessário, principalmente, se você faz parte do grupo de risco. Use a máscara e cuide da higiene das mãos. Além disso, denuncie pelo telefone 156, caso presencie alguma ação em desacordo as medidas de prevenção à Covid-19”, pediu.