Volta Redonda – Uma Cidade que Nasceu de Sonhos

A nossa querida cidade está fazendo aniversário, está completando 66 anos. Está na terceira idade e no grupo de risco

Volta Redonda era distrito de Barra Mansa, seu desenvolvimento teve início com a construção da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1946 quando a CSN entrou em operação o desenvolvimento e o crescimento da cidade teve inicio com a chegada de milhares de pessoas vindas de todos os cantos do país em busca de trabalho no “Eldorado Brasileiro”.

Em 17 de julho de 1954 Volta Redonda foi emancipada a partir do surgimento de uma vila operária chamada de “Cidade Nova”, uma cidade planejada nos moldes de importantes cidades industriais americanas, uma cidade subordinada a uma empresa, com empregados controlados, monitorados pela empresa. As vilas operárias, os bairros foram construídos pela empresa, seguindo um padrão hierárquico, desde o bairro destinado aos diretores da empresa até os bairros dos operários com funções menos qualificadas.

Volta Redonda abrigava uma das maiores empresas siderúrgicas da América Latina, uma empresa estratégica para o desenvolvimento do país e por sua localização no eixo Rio – São Paulo. Em 1973 a cidade de Volta Redonda foi declarada “Área de Segurança Nacional” o que se estendeu até 1985, sem eleições diretas para Prefeito.

Volta Redonda uma cidade que sempre ocupou um papel relevante no cenário nacional por sua organização social e política, uma cidade com uma forte organização da Igreja católica – Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, sob o pastoreio do Bispo da D. Waldyr Calheiros de Novaes.

A organização da CEBs – Comunidades Eclesiais de Base teve caráter especial, pois impulsionou a organização de importantes movimentos da Igreja, como a Pastoral Operária, a ACO – Ação Católica Operária, a JOC – Juventude Operária Católica e como a Comissão de Direitos Humanos.

As CEBs também estimularam movimentos populares como o Movimento Contra a Violência, o Movimento Contra a Carestia, a criação da Comissão de Posseiros Urbanos, o Movimento de Meninos e Meninas de Rua, o Movimento das Empregadas Domésticas, os Clubes de Mães, a Organização Popular de Mulheres, e o Movimento Pró-Constituinte.

A organização das CEBs também se liga aos movimentos sindicais, à Oposição Sindical Metalúrgica de 1976, à atuação dos sindicatos, dos Metalúrgicos, da Construção Civil, dos Engenheiros, dos Profissionais da Educação, dos Professores e dos Bancários.

Volta Redonda fez uma forte resistência à Ditadura Civil-Militar de 1964, o que teve como consequência a prisão e tortura de jovens, de trabalhadores, de religiosos e de ativistas políticos na década de 1960-1970.

A forte organização sindical de Volta Redonda que culminou com a greve de 1988, marcada que foi pela trágica morte de três operários pelo Exército dentro da Usina Presidente Vargas, demonstrou sua importância no cenário das lutas da classe operária no nível nacional.

Volta Redonda foi sempre uma cidade que ocupou lugar de destaque por sua organização e luta por direitos e por dignidade, uma cidade que nunca se curvou aos desmandos e as injustiças contra seus cidadãos e suas cidadãs, contra os trabalhadores e trabalhadoras.

O dia 17 de julho é um dia de comemoração, mas também um dia de reflexão e de avaliação sobre a cidade em que vivemos, sobretudo se continua ainda hoje a ser uma cidade dos sonhos, pois esses 66 anos também foram de muitas perdas, de desemprego, de precarização da saúde, de desvalorização do trabalho dos homens e das mulheres servidores públicos, terceirizações, poluição, violência – uma cidade em risco!

Volta Redonda uma cidade de um povo trabalhador e lutador! São 66 anos de história de lutas e conquistas, lutas as quais precisam ser resgatadas para que de fato seja uma cidade verdadeiramente democrática, justa, solidária e com participação popular.

Vamos comemorar o aniversário da cidade com muita esperança, mas também com resistência, pois resistir é preciso!

Parabéns Volta Redonda!

Artigo: Conceição Santos – Diretora da Associação de Mulheres Beth Lobo de VR