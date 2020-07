Prefeitura retirou 65 caminhões de lixo e entulho de dentro do local

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, concluiu a limpeza geral do canal periférico, localizado no bairro Cidade Alegria. Os trabalhos foram realizados durante esta semana e, segundo o balanço oficial, as equipes retiraram 65 caminhões de lixo e entulho de dentro do canal.

A ação da administração municipal é realizada pensando no bem-estar da população e principalmente no combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti. Além da retirada dos 65 caminhões, também foram feitos serviços de capina, roçada, poda de árvores e a limpeza das margens do canal em geral.

Entre os materiais retirados pelas equipes estão: televisões antigas, sofás, restos de móveis, entulhos de obras e pneus velhos. Os trabalhos de limpeza do canal contaram com o apoio do novo maquinário adquirido pela Prefeitura, com retroescavadeira e caminhões.

O canal periférico faz divisa com outros bairros da região e é constantemente utilizado para o descarte de entulhos e lixos de forma errada. A limpeza recorrente no canal é importante para evitar que apareçam animais peçonhentos, entre outros problemas.

A Prefeitura lembra que a manutenção deste local é necessária para evitar transtornos também em relação ao acúmulo de lixo, que pode prejudicar o funcionamento do canal durante o período de chuvas, provocando alagamentos. Ainda reforça o apoio da população para que faça o descarte correto dos entulhos.