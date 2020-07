Equipes da Secretaria de Infraestrutura vão atuar durante o final de semana prolongado em Volta Redonda

Além de fazerem serviços de manutenção da cidade, equipes trabalham no combate ao Coronavírus higienizando espaços com maior movimentação de pessoas

Durante todo o feriado dessa sexta-feira, dia 17, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura percorreram a cidade realizando serviços de capina, roçada, recolhimento de resíduos, tapa-buraco, limpeza, retirada de terra e entulho e sanitização. As equipes atuaram com a ajuda de três caminhões basculantes, uma retro escavadeira e dois caminhões pipas executsndo as ações em diversos bairros da cidade.

Nos bairros Vila Brasília e Vila Santa Cecília as equipes realizaram operações de tapa-buraco na Avenida Nova Brasília e na Rua 25. Já no bairro Três Poços as equipes fizeram retirada de entulhos e resíduos. NoVila Rica/Tiradentes, em uma área verde entre as ruas 30 e 32, houve recolhimento de resíduos e roçada. Já nos bairros Voldac, Santa Cruz e Três Poços as equipes atuaram retirando entulhos e resíduos.

Já a sanitização, uma medida de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus, foi realizada na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Volta Grande, no Hospital Municipal São João Batista (HJSB) e no prédio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU). No sábado, dia 18, as equipes estarão na Vila Santa Cecília realizando o trabalho com uso de água clorificada para lavagem dos espaços e pulverização de bactericida, a higienização e sanitização, nas agências bancárias, Praça Brasil, ao redor do Sider Shopping e na Secretaria Extraordinária de Segurança Publica.

O prefeito Samuca Silva lembrou a manutenção da cidade é continua e segue durante a semana garantindo organização e atendendo as demandas por todos os bairros. “A equipe da SMI está na rua todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados, realizando um trabalho de excelência, para que a cidade esteja sempre em ordem. Estamos mantendo os serviços, mas orientando todos os nossos trabalhadores para que tenham os cuidados necessários para evitar contaminação pelo novo coronavírus. Contamos também com o apoio da população para se prevenir e se proteger”, disse o prefeito.