Homem é preso indevidamente, no lugar de verdadeiro suspeito, em Resende

O porteiro Gilson Francelino Santana foi preso indevidamente, nesta quinta-feira, por policiais da cidade de Miguel Pereira, que cumpriram um mandado, seis anos após o nome de Gilson ter sido incluído entre investigados por tráfico de drogas.

O caso foi noticiado pela TV Rio Sul, no RJTV. Segundo a reportagem, o verdadeiro suspeito tem o mesmo nome do porteiro, mas com sobrenome diferente.

O Advogado Cláudio Azevedo Improta mostrou documentação onde o Ministério Público solicita a correção do nome. Apesar disso e, decorridos seis anos, o nome de Gilson não foi retirado do sistema da Polícia Civil e houve o cumprimento do mandado de prisão.

Gilson foi preso em um dos locais onde trabalha há 15 anos e contou à reportagem que trabalha em dois lugares para sustentar a família. Ele passou várias horas na delegacia até ser libertado por determinação da 2ª Vara Criminal de Miguel Pereira.