O jovem, Odair Anjos, de 25 anos, morreu nesta sexta-feira (17), após perder a direção da moto que conduzia e bater numa árvore no km 12, da RJ-147, no sentido Parapeúna, distrito da cidade que faz divisa com Rio Preto (MG), em Valença.

A vítima, que morava no bairro Ponte Funda, em Valença, morreu no local. O corpo foi removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Valença. Foto: Jornal Valença