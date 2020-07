Jovens são presos com armas e drogas em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam nesta sexta-feira dois jovens, de 20 e 23 anos, com arma e drogas na Rua Amélia do Vale Furtado, nas proximidades do campo de futebol, no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa.

Com os suspeitos foram encontrados uma pistola com carregador, munições, um pote com cocaína e uma cápsula de maconha. Segundo os agentes os dois foram abordados dentro de um carro.

Segundo os policiais militares, o mais novo é conhecido por envolvimento em várias ocorrências. Os dois suspeitos foram levados para delegacia de Barra Mansa, onde foi feita a ocorrência.

Os dois vão responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.