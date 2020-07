Polícia Militar apreende drogas no bairro Santo Agostinho

Policiais militares aprenderam nesta sexta-feira, após troca de tiros com suspeitos, uma mochila contendo 542 pinos de cocaína e 24 tiras de maconha na Rua da Caixa D’Água, no Morro da Conquista, no Santo Agostinho.

Durante o patrulhamento os agentes perceberam uma dupla portando pistolas. Os dois atiraram contra a viatura policial e houve revide. Os criminosos fugiram por uma área de mata e não foram mais encontrados.

Durante as buscas na área de mata, os policiais apreenderam a mochila com as drogas que foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.