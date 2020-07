PRF apreende carreta carregada com cerveja, sem nota fiscal, em Piraí

A equipe da 7ª DEL PRF, realizando fiscalização de combate ao roubo de carga, apreendeu na noite de quinta-feira, uma carreta dirigida por um caminhoneiro de 51 anos, com placa de Nova Iguaçu, no km 227 da rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF de Caiçara, em Piraí.

Na abordagem foi constatado que a carga, 55.104 garrafas de cerveja de 300ml, no total de 16.531 litros, estava sendo transportada sem a devida documentação fiscal.

A ocorrência foi encaminhada e apresentada para um auditor fiscal da Receita Estadual de Nhangapi para que fossem tomadas as medidas cabíveis de ordem tributária.