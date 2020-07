Feirantes ganham mais oportunidades de vendas em Resende

Vendas voltam a ocorrer nas feiras do Tobogã e do Acesso oeste; edições especiais na Exapicor seguem aos domingos

Os feirantes de Resende ganharam mais duas frentes para venderem seus produtos e, com isso, garantirem o sustento de suas famílias em tempos de pandemia do coronavírus. Além da edição especial da Feira Livre de domingo, que ocorre no Parque de Exposições, agora as barracas estão de volta na feiras do Tobogã e do Acesso Oeste. A iniciativa começou a valer na semana passada e segue neste fim de semana.

Na sexta-feira, 17, as vendas ocorrem no Tobogã, das 7 às 13h e no sábado, 18 correm no Acesso oeste, no mesmo horário. No domingo, a Feira do Parque de Exposições , das 7 às 14h. Em todos os eventos, são observadas normas de segurança para evitar a propagação da covid-19. “pedimos a todos que forem ás feiras para não deixarem de lado os cuidados de prevenção ao coronavírus. Isso é muito importante para que a economia possa continuar o processo de reaquecimento”, disse o secretário Tiago Diniz.