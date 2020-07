Homem é assassinado em Barra Mansa

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado no final da noite de sexta-feira, na Rua Osmarino Oliveira Novaes, na Vila Elmira, em Barra Mansa. Policiais militares foram acionados sobre tiroteio que estava ocorrendo no loca. Quando chegaram encontraram um homem com marcas de tiros e sem vida.

A perícia foi acionada e recolheu várias cápsulas, de calibre não fornecido, espalhadas pelo chão. O corpo da vítima foi removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda.