Casal é apreendido com mais de R$22 mi dentro de carro em Paulo de Frontin

Uma mulher, de 32 anos, e um homem, de 39 anos, foram apreendidos na madrugada deste domingo, em um carro na RJ-127, no bairro Ramalho, em Engenheiro Paulo de Frontin. Policiais militares abordaram o veículo encontraram cerca de R$22.690 em dinheiro. Parte do dinheiro foi encontrado na bolsa da mulher e outra dentro do porta-luvas do veículo Palio (preto).

Os agentes apreenderam também uma agenda com nomes, telefones e descrições relacionadas a uma facção criminosa. Os dois foram para a delegacia da cidade. A mulher completa nesta segunda-feira, 33 anos. Foto: PM/Divulgação