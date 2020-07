Colisão deixa motociclista ferido em Volta Redonda

Um jovem, de 24 anos, ficou ferido em uma colisão envolvendo sua moto e um carro na noite de sábado, no cruzamento da Rua 62, no bairro Sessenta, em Volta Redonda. Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima da moto que foi levada para o Hospital São João Batista, com ferimentos leves. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.

Segundo informações de moradores nas redes sociais, o motorista do veículo não ficou ferido. O trânsito ficou paralisado até o atendimento a vítima.