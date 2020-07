Polícia Militar apreende motocicleta com registro de roubo em Barra do Piraí

A Polícia Militar apreendeu na noite de sábado, durante patrulhamento uma motocicleta que estava caída em um buraco à margem da Rodovia RJ-145, na Ponde do Andrade, em Barra do Piraí. A motocicleta tinha registro de roubo e estava em um local de difícil acesso e sem iluminação. O veículo foi encontrado com a placa quebrada e o miolo estourado.

Após contato com a P2 (Serviço Reservado), foi constatado que a moto era proveniente de roubo. Policiais militares acionaram a Guarda Municipal e o veículo foi removido para a Delegacia e Barra do Piraí, para elaboração da ocorrência policial. Foto: PM/Divulgação