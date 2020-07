Prefeitura de Barra Mansa distribui cestas básicas para mais de 670 famílias

Ação aconteceu neste sábado (18) nos bairros Siderlândia, São Vicente e Bocaininha

Dando continuidade às ações de assistência aos alunos da rede pública municipal de ensino e suas famílias durante o período de pandemia causada pela Covid-19, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, entregou neste sábado (18) mais 648 cestas básicas nas escolas Adelaide Duarte Flores, no Siderlândia, Provedor Sebastião de Paula Coutinho, no São Vicente, e Doutor Djair Machado Gomes, na Bocaininha. Só esta semana, 3.781 estudantes receberam o auxílio.

De acordo com o secretário de Educação Marcus Vinicius Pires de Barros, a iniciativa visa dar um suporte às famílias enquanto as aulas estão suspensas por conta do novo coronavírus. “Esta foi a forma que encontramos para poder auxiliar na alimentação de nossos alunos, de modo a garantir a segurança deles. Todo o processo de entrega passa por um criterioso protocolo de saúde, onde é oferecido álcool gel 70% para higienização das mãos e exigido o uso de máscaras e o distanciamento físico”.

Mãe de duas alunas da Escola Municipal Doutor Djair Machado Gomes e moradora do bairro Colônia, Pamela Rafaela da Silva está desempregada e a ajuda vem em um momento fundamental. “É a segunda vez que eu recebo a cesta básica e ela está me ajudando muito. Não tenho o que reclamar. Eu fico pensando que tem gente que não tem nem isso. Tenho outra pessoa da minha família que também está recebendo a ajuda da prefeitura. A filhinha estuda na creche aqui do bairro e ela e o marido estão desempregados”.

As entregas desta segunda fase têm previsão para serem concluídas na próxima terça-feira, dia 21. Nesta segunda-feira serão atendidos os alunos da Escola Municipal Humberto Quinto Chiesse, Creche Padre Adalberto e Jardim de Infância Municipal Professora Julia Varella. No dia seguinte será a vez dos estudantes da Escola Municipal Santa Rita, Ciep 054 Professora Maria José Machado De Carvalho e Creche Municipal Professor Constantino Rebello Junior.

As cestas básicas são compostas pelos mantimentos essenciais para uma alimentação saudável e contém: 1kg de farinha de mandioca, 3kg de açúcar refinado, 5kg de arroz, 500g de café, 2Kg de feijão, 1kg de fubá, um litro de óleo, 1kg de sal, 1kg de macarrão, um extrato de tomate, quatro barras de sabão de coco e 400g de leite em pó.

A aquisição das cestas básicas foi feita através de processo licitatório, ao preço de R$ 67,40 cada.