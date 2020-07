PRF detém passageiro com drogas e flagra motorista sem a CNH em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando a Operação Tamoio III, na noite deste domingo, por volta das 19h20min, cujo objetivo é combater o tráfico de drogas, e outros crimes, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, na Serra das Araras, em Piraí.

Os agentes sinalizaram para o motorista do veículo VW/Gol, de 35 anos, encostar para a devida abordagem. No veículo se encontrava um passageiro, de 41 anos. Durante fiscalização os agentes constataram de que o motorista não tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Os policiais rodoviários federais sentiram um odor de maconha e resolveram fazer uma vistoria mais minuciosa.

Durante buscas, a PRF encontrou um “dichavador” (esfarelador), acessório utilizado no consumo da cannabis (maconha). Em revista pessoal foram encontrados no bolso da bermuda do passageiro uma bucha e um cigarro de maconha.

O passageiro assumiu ser usuário de drogas. Diante dos fatos, foi realizada a apreensão da droga, para posterior destruição, e lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), sendo o passageiro liberado.

Quanto ao condutor, recebeu uma multa de R$ 880,41, tendo o veículo ficado retido no pátio até que seja apresentado um condutor devidamente habilitado para prosseguir viagem.