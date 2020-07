Adolescentes são apreendidas com drogas no bairro Minerlândia

Duas adolescentes, de 17 anos, foram apreendidas no final da tarde de domingo, por volta das 17h55min, com drogas na Rua Andrelândia, no bairro Minerlândia (Borelzinho), em Volta Redonda. Policiais militares estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para duas mulheres em atitude suspeita. Elas sempre iam ao carro e voltavam. Após observar o procedimento das adolescentes, os agentes fizeram a abordagem.

Com as duas foram arrecadados 41 pinos de cocaína (20,2 gramas), dois celulares e R$ 284,00 em dinheiro. Elas foram levadas para a Delegacia de Polícia, onde permaneceram apreendidas com base no fato análogo ao tráfico de drogas.