Banco VR de Fomento ganha novo espaço de atendimento em Volta Redonda

Atendimento a microempreendedores está sendo feito na Rodoviária Municipal, em local mais amplo e de fácil acesso

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), reinaugurou na manhã desta segunda-feira, dia 20, o Banco VR de Fomento, que agora funciona no piso superior da Rodoviária Municipal, próximo aos guichês das empresas de ônibus. O objetivo é melhorar o atendimento aos microempreendedores individuais (MEIs).

O Banco VR realiza atendimentos de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, apoiando o desenvolvimento de diversos segmentos econômicos do município, como o de microempresários, MEIs, empresas Junior e cooperativas, além de iniciativas nas áreas de agricultura, comércio e serviços, e da administração dos mercados populares e quiosques públicos da cidade.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, que participou da reinauguração, a mudança faz parte da descentralização dos serviços da prefeitura. “A prefeitura já emitiu mais de 800 alvarás para ambulantes, corrigindo esse processo na cidade. Agora, os microempreendedores têm um atendimento personalizado em um novo ambiente. Isso demonstra o respeito a quem constrói a cidade junto conosco”, afirmou Samuca.

Também esteve presente à abertura do novo espaço o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, que falou sobre as vantagens e benefícios com o novo atendimento.

“Agora o microempreendedor tem um atendimento em local mais arejado, com conforto e de fácil acesso. O espaço é amplo e facilita ao cidadão o distanciamento enquanto aguarda atendimento, muito importante nesse momento de pandemia. Além disso, implantamos um guichê com acessibilidade para cadeirantes”, explicou Rogério Loureiro.

O acesso também foi elogiado pelo motorista de transporte de passageiros, Kedison Neves do Carmo, de 39 anos, que mora no bairro Jardim Ponte Alta e foi o primeiro a ser atendido logo assim que o novo espaço foi aberto à população.

“Na prefeitura, eu achava o espaço um pouco menor, pequeno, e tem outros atendimentos, às vezes ficava um pouco tumultuado. Agora com essa mudança, a agilidade dos atendimentos vai ser maior. Aqui temos até espaço para guardar o carro com segurança, lá na prefeitura a gente tinha que procurar lugar para estacionar”, contou Kedison, que foi ao banco dar entrada em outro Cnae (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

O incentivo ao microempreendedorismo, incluindo o processo de desburocratização dos serviços públicos, vem sendo realizado desde o início do governo. A prefeitura já implantou ações como o Alvará Fácil, que em alguns casos é emitido em até 24 horas; o Regin, que agiliza a formalização; o Espaço do MEI, que permite a aproximação de forma online entre cliente e profissional, valorizando os profissionais regularizados.