Com medidas de restrição, Restaurante Popular fornece 600 refeições diárias

Local conta com fila demarcada e medidas de higienização

Com medidas de restrição em função da pandemia, o Restaurante Popular está fornecendo refeições diariamente para a população de Volta Redonda. Entre o café da manhã, fornecido de 7h às 9h, e o almoço, com horário de 10h30 às 14h30, o local está servindo 600 refeições, em horário alternativo para que não ocorram aglomerações. Além disso, as filas são organizadas de acordo com as normas de higiene preconizadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), com demarcação de espaço de um metro e meio entre cada usuário e os funcionários continuam fazendo uso de máscaras e seguindo as orientações de higiene contra o vírus.

Equipamento importante para garantir a segurança alimentar à população, o Restaurante Popular foi reaberto em janeiro de 2019 após dois anos fechados e é mantido com recursos próprios da prefeitura de Volta Redonda. O local funciona na Avenida da Integração, no bairro Aterrado, em dias úteis, respeitando o calendário da prefeitura de Volta Redonda.

O cardápio do almoço, por exemplo, custa R$ 3,50, é composto por arroz, feijão, uma proteína, salada com duas opções de hortaliças, além de um suco e sobremesa (doce ou fruta), e é elaborado por nutricionistas de forma equilibrada. Já o café da manhã tem o valor de R$ 1,50.

Segundo a coordenadora municipal de Segurança Alimentar, Cristiane Seabra, entre as regras de segurança estão a ocupação de 30% de pessoas, higienização com álcool e espaçamento entre as mesas. “Estamos tomando todos os cuidados necessários para continuar mantendo o restaurante funcionando, pois sabemos o quanto é importante oportunizar uma alimentação saudável, com comida de qualidade a custo baixo. Isso também é essencial para a saúde”, disse a coordenadora.

O prefeito Samuca Silva ressalta que manter o funcionamento do Restaurante Popular é uma medida importante nesse período de pandemia. “Nesse momento, muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras e ter uma refeição de qualidade, com cardápio variado, a preço popular, é de suma importância. Além disso, estamos seguindo a risca todas as medidas de segurança preconizada pela Organização Mundial de Saúde”, disse o prefeito.