P2 e Polícia Militar aprendem arma no bairro Siderlândia

Policiais militares e do Serviço Reservado do 28º BPM foram averiguar no domingo, por volta das 10h30min, uma denúncia sobre tráfico de drogas e um suspeito que estaria portando uma arma na Rua A, Vila da Cidadania, Três Poços, em Volta Redonda.

Os agentes foram até local e encontraram o suspeito de 22 aos, nas proximidades da sua residência, onde já tinha sido encontrado um o revólver Taurus calibre 38 com cartucho picotado e 87 Pedras de crack.

O suspeito foi conduzido para 93ª DP para medidas cabíveis e foi enquadrado no Estatuto do Desarmamento. Ele permaneceu preso.