Prefeita interina Fátima Lima se reúne com representantes do Saae-BM

Objetivo do encontro foi de alinhar propostas e projetos de melhorias em Barra Mansa

Mantendo a rotina de acompanhar o andamento dos serviços executados em Barra Mansa, a prefeita interina Fátima Lima esteve nesta segunda-feira (20) na sede do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), para verificar a estrutura da autarquia, se inteirar sobre os projetos em execução e conhecer as propostas futuras. O objetivo da visita foi de alinhar as obras que estão em fase de projetos e montar uma agenda de visita nas que já estão em andamento.

Segundo Fátima Lima, a proposta é dar continuidade nos serviços em execução e montar um cronograma semanal de acompanhamento. “Essa é uma iniciativa muito importante do Poder Executivo. Apenas acompanhando os serviços que conseguiremos garantir qualidade e durabilidade nas ações que a prefeitura desenvolve para a cidade. A reunião foi bem produtiva e Barra Mansa que ganha com isso”, afirmou a prefeita.

O diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, também classificou a reunião como positiva. “O funcionalismo de Barra Mansa atua num esquema positivo, no qual sugestões são sempre bem vindas. A Fátima tem uma visão que tende a nos ajudar manter nosso trabalho com proatividade, visando sempre o melhor para o município”, completou Fanuel.