PRF apreende homem com comprimidos abortivos e para impotência sexual em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam no final da manhã desta segunda-feira, por volta das 11 horas, durante “Operação Tamoio III” um motorista com comprimidos abortivos e para impotência sexual, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A Equipe da PRF abordou um VW Gol (Rio de Janeiro), conduzido por um homem, de 54 anos. Durante fiscalização foi verificado que o filtro de ar do veículo apresentava ter sido modificado. Quando foi aberto os agentes encontraram vários pacotes contendo cartelas de comprimidos, sendo 50 cartelas de Cytotec, um medicamento abortivo de comercialização ilegal no Brasil, num total de 500 comprimidos.

Foram encontrados também 10 cartelas de medicação Pramil (para impotência sexual), num total de 200 comprimidos. A quantia apreendida chegou a 700 comprimidos. O motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Piraí.