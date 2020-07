Rodoviária de Volta Redonda passa por sanitização e higienização

A Rodoviária Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda, passou por sanitização e higienização nesta segunda-feira, dia 20. A ação da prefeitura de controle da circulação do novo coronavírus na cidade privilegia os locais públicos com maior circulação de pessoas e as unidades de saúde. A retomada das atividades na rodoviária, na segunda-feira, dia 13, após três meses fechada por conta das restrições de acesso ao município, colocou o local entre as prioridades no cronograma de sanitização e higienização.

O prefeito Samuca Silva lembrou que, há uma semana, voltaram a circular pela rodoviária os ônibus intermunicipais para todo o Estado do Rio de Janeiro e também as linhas interestaduais e o fato aumenta o número de pessoas passando pelo local, por isso passou a receber visitas periódicas da equipe de sanitização e higienização. “O trabalho é realizado diariamente em diversos locais públicos e é mais uma ação de combate à Covid-19. É dever do poder público garantir a prevenção à saúde da população”, afirmou Samuca.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que executam o trabalho, também estiveram, nesta segunda, no Centro Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida) e ainda em pontos do bairro Aterrado como o Cais Aterrado, Praça Sávio Gama, acessos às agências bancárias, Funerária Municipal e sede do Corpo de Bombeiros.

Na terça-feira, dia 21, a programação inclui quatro unidades de saúde. Haverá sanitização no Cais Conforto e nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) 249, Roma I e Roma II. Os locais serão lavados com água clorificada e pulverização de produto bactericida. A solução química utilizada periodicamente é capaz de afastar o vírus.

No fim de semana, dois locais de grande circulação de pessoas foram sanitizados e higienizados. No sábado, a equipe esteve na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e no domingo, o Centro Comercial do bairro Santo Agostinho recebeu a ação.