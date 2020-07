Samuca critica aglomerações durante o fim de semana

Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais, em sua Live, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, criticou as pessoas que desrespeitam as medidas de combate à pandemia do coronavírus. Segundo o prefeito, as pessoas estão achando que está tudo normal, o que não corresponde à verdade. Sobre as aulas, Samuca disse que o momento não é oportuno ministrar as aulas presenciais. Ele lembrou que as aulas online e a distribuição de conteúdo impresso vão conseguir evitar a perda do ano letivo.

Samuca voltou a pedir para que os idosos (grupo de risco) não saiam às ruas sem necessidade. O prefeito divulgou os dados do coronavírus que apresentou mais um óbito, um idoso de 87 anos. Agora são 108 mortos. São 10.476 casos notificados, 2.803 confirmados, 4.204 negativos e 1.940 curados.