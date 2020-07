Semana começa com manutenção em 15 bairros de Volta Redonda

Nesta segunda-feira, dia 20, prefeitura realizou trabalho de revitalização da Ponte Dr Murilo César dos Santos

A Prefeitura de Volta Redonda inicia a semana com serviços de manutenção em 14 bairros do município. Nesta segunda-feira, dia 20, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realiza recuperação de vias, capina, roçada, limpeza e retirada de entulho. O trabalho é executado diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados.

A Secretaria de Infraestrutura da cidade ainda está realizando a revitalização da Ponte Dr Murilo César dos Santos, que liga o bairro Aterrado ao bairro Niterói.

O prefeito Samuca Silva reforça que a manutenção da cidade não pode parar. “As demandas da população devem ser atendidas e para isso o trabalho tem que ser contínuo”, falou, lembrando que os funcionários são orientados a usar máscara, manter o distanciamento pessoal e a higienização das mãos. “Agradeço as equipes de infraestrutura que estão empenhadas em manter a cidade em ordem neste período de pandemia pela Covid-19”, disse Samuca.

O Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho, e a rua de acesso ao condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida, no São Sebastião, terão serviço de tapa buracos. No bairro Mirante do Vale haverá aplicação de intertravados.

Os bairros beneficiados com retirada de entulho são Açude e Caieiras. As equipes de capina e caiação estão atuando no Conforto, Vila Americana, Candelária, Jardim Belvedere e Retiro. Os bairros Roma, Santa Rita do Zarur, Três Poços e Vila Rica/Tiradentes recebem o serviço de roçada.

No fim de semana prolongado, por conta do aniversário de Volta Redonda, na última sexta-feira, dia 17, as equipes da Secretaria de Infraestrutura fizeram sanitização contra o novo coronavírus na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e no Centro Comercial do bairro Santo Agostinho. As ruas transversais do bairro Conforto receberam serviço de capina. Ainda na sexta, sábado e domingo, no bairro Vila Rica/Três Poços aconteceu o trabalho de retirada de entulho, varrição, capina e limpeza.