Vigilantes prometem greve para esta segunda-feira

Vigilantes do Estado do Rio de Janeiro entram em greve nesta segunda-feira, por tempo indeterminado. A decisão foi tomada na última semana após assembleia realizada durante quatro dias em todos os sindicatos do estado.

Com a decisão, agências bancárias, shoppings, hospitais, condomínios, prédios empresariais, universidades e outros postos de trabalho, serão afetados pela paralisação.

Segundo o sindicato, haverá respeito ao efetivo mínimo de 30% por posto de trabalho e plantão, exigido pela lei de greve. A escolta armada também vai parar. A diretoria emitiu uma nota comunicando a greve. “É hora de caminharmos lado a lado, ombro a ombro nessa guerra. [Não é só por reajuste, é por dignidade!] é a palavra de ordem nesse momento”, comunicou a direção do sindicato.

Em todo o estado, são cerca de 40 mil funcionários atuando na área, enquanto na capital são aproximadamente 25 mil. Para a categoria, a paralisação é fruto do descaso das empresas de segurança com as reivindicações da categoria, que se manteve na linha de frente desde o momento do início da pandemia.