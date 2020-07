O motorista inabilitado perde o controle do veículo e cai em ribanceira em Barra Mansa

O condutor de um veículo VW/Jetta (Ribeirão Preto) perdeu o controle de direção, bateu na defensa metálica, atravessou a pista e caiu em uma ribanceira, no km 281, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu por volta das 13h30min. Os agentes apuraram através de vestígios deixados na pista que o condutor perdeu o controle do veículo após fazer uma curva em alta velocidade.

Quando os policiais rodoviários federais chegaram o condutor de 28 anos já havia saído do veículo e estava na margem da rodovia. Ele apresentava alguns ferimentos, tendo alegado que o veículo era emprestado. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Foi constatado que o homem não possui CNH (Carteira Nacional da Habilitação), tendo sido enquadrado no crime de trânsito por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Por ser crime de menor potencial ofensivo, com pena até dois anos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF, tendo o homem assinado se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado.

Foram aplicadas multas pelas infrações de trânsito, por dirigir sem CNH e por permitir que pessoa inabilitada conduzisse o veículo, cada uma no valor de R$ 880,41, sendo aplicadas, então, multas no valor total de R$ 1.760,82. O veículo acidentado foi removido o pátio da PRF, no distrito Floriano, em Barra Mansa.