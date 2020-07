Polícia Militar apreende suspeitos com granada, arma e drogas em Volta Redonda

Policiais militares apreenderam na noite de segunda-feira, durante uma ação de combate ao crime, três suspeitos com uma granada, um revólver 38 municiado com seis balas e drogas na Alameda 2 da Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Os policiais apreenderam também 64 pinos e quatro sacolés de cocaína; 22 tabletes e 55 trouxinhas de maconha, cinco pedras de crack e dois rádios de comunicação.

Eles foram levados, junto com a arma, granada e drogas para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar