Prefeito Aílton Marques destaca ações para o combate ao coronavírus em Porto Real

O prefeito de Porto Real, Aílton Marques informou que várias ações estão sendo feitas para o combate do coronavírus, o Covid-19, no município. Segundo o prefeito, a barreira sanitária tem sido importante. Ao passar pela barreira todos têm a pressão aferida na entrada da cidade.

Isso da certa tranquilidade as pessoas que visitam e aquelas que residem na município. Ailton destacou também a importância da sanitização que tem sido feita em vários pontos, destacando, o Hospital São Francisco de Assis e os postos de saúde.

Sobre as câmeras de fiscalização que estão sendo instaladas, o prefeito disse que a tendência é que o índice de violência diminua na cidade.

– Estamos trabalhando neste projeto há dois anos e meio e já conseguimos instalar 57 das 76 câmeras de segurança do sistema integrado. O índice de violência em Porto Real é baixo e queremos diminuir ainda mais. Esse é o nosso objetivo. As câmeras instaladas nas entradas da cidade e em frente aos colégios vão dar maior segurança aos moradores. Temos a cidade da palma da mão e queremos que o município seja o mais segura do país – disse Ailton.

Sobre as melhorias das ruas e estradas, Ailton disse a prefeitura está focada na melhoria dos bairros que ainda não tem pavimentação.

– Estamos asfaltando ruas dos bairros Parque Mariana, Bulhões, Loteamento Palmeiras, Estrada André Luiz (Estrada da Náutica). Temos um projeto pronto para a Rua 25, no bairro Jardim das Acácias, já asfaltamos as Ruas Paraná, Rondônia e Rua 1 (Beco do Caramujo) no Jardim das Acácias. O objetivo é melhorar as condições de locomoção dos moradores – completou o prefeito de Porto Real, Ailton Marques.