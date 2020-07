Prefeitura de Volta Redonda está revitalizando pontes e viadutos de Volta Redonda

Serviço está sendo realizado nessa terça-feira, dia 21, no viaduto Nossa Senhora das Graças e na Ponte Dr. Murilo César dos Santos, que liga o Aterrado ao bairro Niterói

Nessa terça-feira, dia 21, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) deram prosseguimento ao trabalho no viaduto Nossa Senhora das Graças, incluindo a passarela, que começou há cerca de duas semanas, e na Ponte Dr. Murilo César dos Santos, que liga o Aterrado ao bairro Niterói. Esses locais estão passando por pintura, revitalização da passarela e recuperação do piso refazendo a jardinagem dos acessos.

O trabalho faz parte das ações da prefeitura de Volta Redonda em diversas pontes e viadutos, que visam deixar as obras da cidade mais iluminadas e revitalizadas. Algumas delas receberão também recuperação na parte estrutural. De acordo com a programação da SMI, os próximos locais que receberão melhorias serão a Ponte Pequetito Amorim, no bairro Aterrado, e o viaduto da 207.

O secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos, destaca que esse programa de revitalização de viadutos, pontes e passarelas foi criado pelo governo municipal com o objetivo de deixar a cidade mais bonita e bem cuidada. “Estamos deixando os espaços públicos da cidade bem cuidados. Mesmo diante da pandemia, com as medidas se restrição e proteção sendo cumpridas, estamos avançando na manutenção da cidade”, disse o secretário.

O prefeito Samuca Silva ressalta que o trabalho de manutenção da cidade não para. “Todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados, temos equipes cuidando da nossa cidade. E eles fazem o trabalho com muita eficiência e carinho para que os moradores de Volta Redonda tenham uma cidade limpa, bem cuidada e funcionando”, ressaltou o prefeito.