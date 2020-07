Banco de Alimentos amplia número de doações em Volta Redonda

Programa municipal de segurança alimentar doa mais de 10 toneladas de alimento por mês para instituições beneficentes

O Banco de Alimentos de Volta Redonda, um programa municipal de segurança alimentar, aumentou o numero de instituições beneficiadas durante a pandemia. O aumento da vulnerabilidade fez com que a procura pelos alimentos também crescesse. Atualmente, 24 entidades são assistidas pelo Banco de Alimentos.

O objetivo da ação é diminuir o desperdício de alimento no município e colaborar para manutenção de instituições beneficentes que fornecem comida à população carente. Hoje, o programa conta com seis supermercados parceiros, além da Cooperativa de Produtores de Santa Rita de Cássia, e consegue doar mais de 10 toneladas de alimentos por mês.

O trabalho do Banco de Alimentos consiste em buscar em supermercados, hortifrutigranjeiros e agricultores da região, os alimentos que não foram vendidos e estão em bom estado. Todos os dias esses alimentos são recolhidos e levados ao Banco para seleção, higienização e distribuição.

Entre os locais beneficiados com a iniciativa estão as instituições de longa permanência para idosos, casas de recuperação de dependentes químicos, creches e instituições religiosas cadastradas no Conselho de Segurança Alimentar de Volta Redonda (COMSEA). O Banco possui uma nutricionista que faz toda a parte técnica e avaliação do estado dos alimentos.

A coordenadora municipal de Segurança Alimentar, Cristiane Seabra, explicou que o supermercado fica isento de qualquer responsabilidade a partir do momento que faz a doação. “A equipe do banco vai até o local buscar os alimentos e passa a ser responsável pela qualidade do que vai repassar para a população. O Banco é mais um equipamento da Segurança Alimentar que garante um dos primeiros direitos que nós temos, o da alimentação adequada, em qualidade e quantidade”, disse a coordenadora.

O processo de seleção, higienização e armazenagem segue procedimento rigoroso com a supervisão de uma nutricionista. Primeiro é feita a seleção dos alimentos, que são inseridos em solução clorada. Após enxágue com água corrente, são mantidos sob refrigeração.