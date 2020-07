Barra Mansa avança nas tratativas de implantação das Lojas Caçula

Sem data prevista, chegada do empreendimento pode gerar até 70 empregos diretos

A prefeita interina de Barra Mansa, Fátima Lima, se reuniu com representantes municipais e com o gerente de marketing das Lojas Caçula, Roberto dos Santos, para dar continuidade nas tratativas da vinda do empreendimento ao município. Nesta quarta-feira (22), acompanhado pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, o gerente esteve no Rodoviária Shopping, para visitar um espaço onde poderá ser instalada mais uma filial da rede.

Na reunião, além de Fátima e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Gomes, estiveram presentes os secretários de Planejamento Urbano e de Administração, Eros dos Santos e Adilson Resende, respectivamente, e a gerente de Turismo Bhella dos Santos.

Fátima Lima comemorou as tratativas. “Estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão na incerteza. Insegurança sobre emprego e renda. Ter a possibilidade da vinda de mais um empreendimento com o porte das Lojas Caçulas, que oferece serviços e produtos, é motivo de muita celebração. Estamos muito felizes e confiantes que em breve teremos novidades mais precisas sobre o assunto”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Econômico Jair Gomes disse que desde quando assumiu a Pasta, sempre teve o interesse em trazer a rede para Barra Mansa. “Essa é uma tratativa que existe há algum tempo, desde quando assumi a secretaria. Finalmente conseguimos agilizar os trâmites e trazer o representante ao município. Esse compromisso com a cidade e com a população é uma meta de governo que estamos mantendo. Esse empreendimento é muito maior do que imaginamos, pois agregará valores que irão além das paredes da loja”.

O gerente de marketing das Lojas Caçula, Roberto dos Santos, revelou que o relacionamento da marca com o município começou há três anos, através do Programa Nacional do Artesão (PAB). “Um dos nossos segmentos é o artesanato e Barra Mansa é uma cidade polo dessa arte. Enxergamos um grande potencial, devido a quantidade de artesãos cadastrados no município. As Lojas Caçula olham com muito carinho a possibilidade de vinda. Hoje tive a oportunidade de conhecer o espaço no Rodoviária Shopping. Agora vou levar as considerações à diretoria da Caçula e vamos aguardar os próximos passos”, explicou Roberto dos Santos.

Sobre as Lojas Caçula: Inaugurada em 1982, seu foco era a venda de botões. Com o passar do tempo, sofreu uma significativa ampliação, se tornando hoje uma referência para o mercado fluminense, atuando em mais de sete setores como atacadista e distribuidora.

Os setores de especialização da rede são: aviamentos, materiais para escritório, suprimentos de informática, artesanato, desenho e pintura, tecidos e carnaval.

Foto: Felipe Vieira