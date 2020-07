Câmara recebe diretor do Hospital Regional Zilda Arns

O médico e diretor do Hospital Regional Zilda Arns, Dr Ivan Montenegro, esteve na sessão desta terça-feira, na Câmara Municipal de Volta Redonda. O presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, o “Neném”, prontamente convidou o diretor para fazer o uso da palavra na Tribuna da Câmara.

O médico iniciou sua explanação falando sobre a importância do hospital que atende vários municípios e que foi inaugurado no ano passado. Ele acrescentou que o hospital é administrado pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, através de uma OS, que foi convocada a transformar o hospital em atendimento de pacientes com coronavírus (Covid-19).

Segundo o médico, o hospital é o maior do estado com 80 leitos de UTI (Classe A) e 229 leitos de enfermaria para atender a demanda. Ele aproveitou para orientar as pessoas a usarem máscaras, usar álcool e tomar todos os cuidados como afastamento e o distanciamento social.

Dr Ivan disse que algumas cidades não estão preparadas para receber pacientes, pois o número de UTIs, é pequeno.

“Alguns prontos socorros espalhados em vários estados e filmados pela mais famosa televisão (não citou que é a Rede Globo), as imagens mostram pacientes jogados no chão, no corredor e parentes levando lençóis, pois existem muitas carências”, disse o diretor.

Ele foi mais além e disse que os comandantes de Brasília, não vão para o Hospital de Base, que é um grande hospital. Eles vão para hospitais de ponta em São Paulo. O médico acrescentou que o prefeito de Volta Redonda cometeu um erro ao implantar o Hospital de Campanha.

– Me desculpe, mas o Samuca perdeu uma oportunidade de ouro. O prefeito investiu R$ 11mi no Hospital Santa Margarida, que tem um Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e uma obra fantástica. Ao invés de construir o Hospital de Campanha, deveria investir num posto permanente, o Santa Margarida. O nome já diz tudo: Hospital de Campanha, hospital de guerra. Estamos em guerra contra a Covid-19, mais isso vai acabar. Estamos perdendo a oportunidade de transformar o Hospital Santa Margarida em um posto permanente. Acabou a pandemia, a gente derruba o hospital – disse o diretor do Hospital Regional.

Questionado, pelo vereador Jari de Oliveira (PSB), sobre os problemas financeiros enfrentados recentemente pelo Hospital Regional, o médico foi taxativo ao afirmar que está muito preocupado pelo fato dos fornecedores estarem com os pagamentos atrasados há quatro meses. “Os valores acordados no contrato não estão sendo honrados. Isso é motivo de muita preocupação e está se desenhando de novo” finalizou Ivan.