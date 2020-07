Centro e Alto Paraíso contabilizam o maior número de casos confirmados do Covid-19

Município registra um total de 57 casos confirmados da doença e 44 moradores curados

O bairro Alto Paraíso e o Centro da cidade são os locais com maior número de casos positivos do novo coronavírus em Quatis. Segundo boletim divulgado na manhã desta quarta-feira, dia 22, pela Secretaria de Saúde, o município havia notificado 104 casos suspeitos da doença. Desse total, 57 casos foram confirmados para Covid-19, 42 foram descartados e 44 estão curados. A Secretaria ainda registra cinco casos suspeitos da doença que estão aguardando o resultado do laboratório. Três pacientes positivos encontram-se internados. Dois no Hospital São Lucas e outro em um hospital particular em Resende. O município contabiliza uma morte.

Os bairros com maior incidência de casos confirmados da doença até esta manhã são os seguintes: Alto Paraíso (9 casos), Centro (8 casos), Bondarovsky e Polastri (7 casos), Barrinha e Nossa Senhora do Rosário (5 casos), Santo Antônio (4 casos) e Santa Bárbara (3 casos).

Com menor incidência, registrando apenas dois casos confirmados estão os bairros Jardim Independência, São Benedito e Mirandópolis. Já no bairro Pilotos, na Água Espraiada e no Distrito de Falcão foi confirmado um caso apenas.

A Secretaria ressalta que esses números podem mudar já no final da tarde quando é divulgado um novo boletim.

Monitoramento nos bairros

Desde o dia 10 de julho, quando a administração municipal reconheceu que o município havia atingido o quadro de transmissão comunitária do vírus do Covid-19, ou seja, de que não é mais possível identificar a origem da transmissão do vírus, a Secretaria de Saúde vem conduzindo uma nova estratégia de enfrentamento ao novo coronavírus.

Com a flexibilização da barreira sanitária, que passará a funcionar conforme a necessidade, os servidores da Saúde que estavam nesses postos foram realocados. Agora eles integram as equipes da Vigilância em Saúde que realizam a fiscalização e o monitoramento de pacientes nos bairros de maior incidência de casos positivos do vírus.