Comerciante que instalar pia ou lavatório na porta do estabelecimento terá descontos em conta de água

– Projeto da vereadora Rosana Bergone vira Lei Municipal

A Câmara de Volta Redonda aprovou a Lei Municipal que concede descontos na conta de água para comerciantes que instalarem na porta de seus estabelecimentos pia ou lavatório para higienização das mãos da população. A lei intitulada “Projeto Mãos Limpas”, que é de autoria da vereadora Rosana Bergone (PRTB), foi aprovada pelo legislativo em duas votações, porém foi vetada pelo prefeito municipal. Contudo, na noite desta terça-feira, dia 21, o veto foi derrubado por unanimidade pelos vereadores. A Lei será publicada nos próximos dias e os comerciantes participantes poderão pedir o desconto no Saae VR.

“Fico feliz em ver que os meus pares na Câmara entenderam a importância deste projeto, que vem a somar no combate ao Covid-19. Com mais pias ou lavatórios instalados nos centros comerciais, as pessoas poderão estar protegidas, tendo em vista que a higienização das mãos é a ação mais importante para evitar a propagação do vírus”, afirma a vereadora, contando com o apoio dos comerciantes para disponibilizar também o sabão para a lavagem das mãos.

Rosana lembra, que parte do seu projeto já foi colocado em prática pela administração municipal com a instalação dos lavatórios nos principais pontos comerciais da cidade e que, agora, os comerciantes serão motivados a contribuir com a prevenção ao Coronavírus. “A Lei aprovada é mais abrangente e os comerciantes poderão ser ressarcidos com a oferta da água”, ressalta a vereadora.

“Com a Lei, os comerciantes e empresas privadas terão descontos na conta de água do Saae. Há previsão de descontos de 3 a 5% nas contas do Saae para as empresas que aderirem à ideia, conforme a metragem dos estabelecimentos e fluxo de pessoas. Será uma importante participação do comércio no combate ao Covid”, explica Bergone. O projeto de lei completo pode ser acessado no site da vereadora: www.rosanabergone.com.br