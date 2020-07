Covid-19: Barra Mansa oferece teste rápido para agentes da Guarda Municipal e vigias patrimoniais

Dos 84 exames realizados, quatro apontaram positivos para o vírus

Oitenta e quatro agentes da Guarda Municipal e vigias patrimoniais de Barra Mansa passaram pelo teste rápido da Covid-19, nesta quarta-feira (22), no Parque da Cidade Natanael Geremias, no Centro. A iniciativa faz parte da ação de testagem em massa que o município vem realizando voltadas aos profissionais que atuam na linha de frente no controle e combate do novo coronavírus. De todos testados, quatro apresentaram positivos para o vírus e foram liberados de suas atividades.

A prefeita interina de Barra Mansa, Fátima Lima, esteve presente na sede da guarda e ressaltou a importância da iniciativa. “A pandemia provocada pela Covid-19 trouxe para a gente um momento muito difícil, mas estender a testagem para os guardas que atuam nas barreiras e em diversos outros pontos da cidade é essencial. Eles estão na linha de frente do controle da doença e esse trabalho não pode parar. Por isso vimos a essencialidade em fazê-los passar pelo procedimento”, ressaltou Fátima.

O comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, agradeceu a prefeitura pela ação. “Mesmo diante da pandemia nosso trabalho foi mantido. É claro que as pessoas que fazem parte do grupo de risco foram afastadas devido ao atual momento, mas todos nós estamos sujeitos a pegar o vírus e levar para nossas casas. Essa ação vai nos ajudar a ter maior controle e manter o efetivo saudável sem chance de oferecer riscos aos demais colegas e população”, frisou o comandante.