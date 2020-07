Educação lidera as indicações da plataforma  #PARTICIPAVR

Indicações da população serão utilizadas no plano de governo do pré-candidato a prefeito de Volta Redonda Alex Martins

A plataforma virtual #PARTICIPAVR, lançada no início deste mês de julho pelo pré-candidato a prefeito de Volta Redonda Alex Martins (PSB) está viabilizando a participação popular na construção do programa de governo para o quadriênio 2021/2024.

Pelo sistema, o morador do município pode opinar sobre o setor que precisa ser olhado com maior cuidado e atenção pelo poder público municipal. Até o momento, a educação lidera a listagem de indicações, seguidas da saúde, transporte público e mobilidade urbana.

– As opiniões têm apontado os setores que mais preocupam a sociedade. Elas confirmam os estudos desenvolvidos pelo grupo de trabalho da nossa pré-campanha. A meta é consolidar esses dados, analisá-los diante do cenário atual do município e incluí-los em nosso plano de governo. Para nós, a opinião dos moradores é muito importante para poder transformar a realidade da nossa gente – disse.

Pela plataforma também é possível contribuir financeiramente com a campanha, com valores que variam de R$ 10 a R$1.064, na forma autorizada pela legislação eleitoral do dia 5 de maio. A iniciativa permite o financiamento coletivo de campanha, que coloca o eleitor como protagonista econômico do processo eleitoral, além da realização de uma campanha eleitoral mais justa e equilibrada.

O cidadão que desejar opinar sobre as necessidades do município deve acessar o site: https://alexmartins.financie.de e responder ao formulário do #PARTICIPAVR.