Fiscalização do transporte público é realizada em mais quatro bairros de Volta Redonda

Semana começou com ação na Ponte Alta e no Vila Rica/Tiradentes nesta terça e quarta-feira, dias 21 e 22

A Prefeitura de Volta Redonda promove fiscalizações periódicas do transporte público para cobrar obediência às normas sanitárias de prevenção à Covid-19, como sanitização dos veículos; o uso da máscara, obrigatório para passageiros e operadores do transporte público; e ainda a lotação dos carros; além de observar a manutenção e segurança dos veículos. A cada semana, pelo menos, quatro pontos de ônibus em bairros diferentes da cidade recebem a ação.

Nesta terça e quarta-feira, dias 21 e 22, a equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) esteve no ponto final sobre o Elevado Castelo Branco, na Ponte Alta; e no ponto final da Vila Rica/Tiradentes, sempre das 8h às 9h. Nos dois dias, 17 veículos passaram por vistoria rigorosa. Dez foram notificados, sete por falta do quadro de horários afixado em local visível, dois com problemas na rampa de acesso para cadeirantes e para o outro foi indicada troca de pneu. O desgaste dos pneus também foi responsável pela retirada de circulação de outro veículo.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro, afirmou que as ações do início desta semana reforçam o observado pelos fiscais desde o final do mês de junho. “As empresas estão se adaptando à nova realidade e as normas de prevenção à Covid-19. Apesar de continuar de olho nesta questão, o foco também é a qualidade do serviço prestado pelas empresas e a segurança do cidadão no transporte público”, disse Loureiro, avisando que outros dois bairros vão receber a equipe de fiscalização ainda nesta semana.

O prefeito Samuca Silva lembrou que a qualidade no transporte público sempre foi prioridade em sua gestão. “Está marcada para o dia 31 de julho uma audiência pública semipresencial que tem como objetivo ouvir e propor sugestões e melhorias no transporte. Esta é mais uma etapa necessária para a realização da primeira licitação do transporte coletivo na cidade”, falou. Secom/VR com fotos de Evandro Freitas