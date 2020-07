Um homem, que não teve o nome revelado, foi encontrado morto com várias marcas e tiros no rosto, na noite de terça-feira, por volta das 22h50min, na Rua Lourdes Terra Passos, numa área da Represa, em Barra do Piraí.

Policiais militares foram até o local e constataram que se tratava de um homem, aparentando 30 anos, com marcas de perfuração no rosto. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, da cidade.