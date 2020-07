Polícia Militar e Civil prendem suspeito de roubo em Valença

Policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia (Valença) e militares prenderam na tarde desta terça-feira, um homem que tinha em seu desfavor uma ordem de prisão por roubo no ano de 2012. Na oportunidade ele invadiu uma residência e chegou a entrar em luta corporal com o dono da casa roubando R$ 7 mil. O roubo aconteceu no bairro Monte Douro, em Valença.

O mandado de prisão é proveniente de sentença condenatória definitiva. Várias diligências foram realizadas até a localização do criminoso. A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para uma cidade mais segura. DISQUE DENÚNCIA: 2253-1177 – Whatsapp – 21 968021-650 – Sigilo garantido