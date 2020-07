A Polícia Militar aprendeu desta quarta-feira, por volta das 11 horas, 170 pinos de cocaína na Rua Santa Rita de Cássia, no bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa. Os agentes foram até o local e depararam com dois suspeitos que estavam desenterrando três sacolas plásticas com drogas.

Os dois foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.