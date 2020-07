Prefeita interina Fátima Lima visita obras do Saae-BM no distrito de Amparo

Secretários de Planejamento, Eros dos Santos, e de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, acompanharam a agenda da Chefe do Executivo

A prefeita interina de Barra Mansa, Fátima Lima, acompanhada dos secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, visitou na manhã desta quarta-feira (22), algumas intervenções que estão sendo executadas pelo Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) no distrito de Nossa Senhora do Amparo. Os serviços foram solicitados pela vereadora e moradora da localidade, professora Maria Lúcia.

Na visitação, o diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, detalhou sobre um escadão de acesso a localidade conhecida como servidão, onde residem cerca de 50 famílias. “A escada que existe hoje é de terra batida e com degraus irregulares. No período de chuvas, fica completamente escorregadia, colocando em risco os moradores, além dos servidores da autarquia que precisam efetuar os serviços de manutenção do reservatório de água potável, instalado no local”, detalhou.

O cronograma dos serviços de construção de dois lances de escada em concreto e a instalação do corrimão é de 90 dias.

Outra intervenção visitada foi a manutenção e reparos da rede de água potável da Rua Santo Antônio, a fim de garantir o abastecimento sistemático aos moradores do local e evitar o desperdício. Na oportunidade, a prefeita interina Fátima Lima ressaltou que problemas considerados de menor porte, merecem atenção e principalmente, solução.

Outros pontos do distrito, indicados pela vereadora Maria Lúcia, também foram percorridos. A intenção foi mostrar algumas situações que precisam ser analisadas junto ao poder público municipal.