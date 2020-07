Programa de Arborização Urbana e Paisagismo já plantou mais de 20 mil mudas em Volta Redonda

Prefeitura já fez o plantio em 32 bairros e meta é chegar a aproximadamente 400 km de vias arborizadas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Meio Ambiente (SMMA), já plantou mais de 20 mil mudas de árvores em 32 bairros e em vias da cidade. A ação faz parte do Programa de Arborização Urbana e Paisagismo que visa o plantio de 30 mil mudas no município. Nesta semana, as equipes estão atuando nos bairros Jardim Europa, Conforto e Jardim Amália.

Nesta quarta-feira, dia 22, o plantio aconteceu na Escola Estadual Presidente Roosevelt, no Conforto, e na Avenida Roma, no bairro Jardim Europa. Nos bairros atendidos nesta semana estão sendo plantadas árvores das espécies: Ipê Amarelo; Chichá; Jequitibá; Sapucaia; Araribá Rosa; Tipuana; Cebolão; Pau Formiga; Canafístula; Peroba Rosa; Uvaia; Cambucá; Ipê Roxo; Fedegoso; Figueira; Ipê Branco; Pau Rei; Angico Vermelho; Jacarandá; Ipê Tabaco; Mamão Jaracatiá.

“São 57 espécies de árvores diferentes que estão sendo plantadas em vias, praças e outros espaços públicos, todas próprias para arborização urbana. Vale lembrar que toda a verba destinada ao plantio é originada de multas de compensação ambiental”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Jadiel Teixeira.

Através do Programa de Arborização Urbana e Paisagismo, o município de Volta Redonda tem recebido árvores nativas da Mata Atlântica, todas da região e indicadas para arborização urbana, seguindo padrões de plantio para a cidade. No total, serão aproximadamente 400 km de vias arborizadas.

“A cidade está ficando cada vez mais verde. Mais árvores e novos espaços de contato com a natureza, como o Parque Natural de Volta Redonda, o Jardim Botânico, que está com obras avançadas, e o zoológico totalmente reformado. É um legado para a população”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Os bairros já atendidos pelo programa foram: Água Limpa; Açude I II e IV; Belo Horizonte; Centro (Amaral Peixoto); Conforto; Dom Bosco; Jardim Suiça; Jardim Europa; Jardim Belvedere; Jardim Normândia; Jardim Amália II; Jardim Tiradentes; Laranjal; Mariana Torres; Morada da Colina; Niterói; Ponte Alta; Retiro; São João; São Geraldo; Santa Cruz; Santa Rita do Zarur; São Luiz; São Lucas; Siderlândia; Três Poços; Vale Verde; Vila Santa Cecília; Vila Mury; Vila Rica – Tiradentes.