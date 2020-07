Santa Casa de Resende celebra 185 anos com diversas melhorias

Painel da história da Santa Casa marca celebração da data com funcionários da unidade

Neste ano, a Santa Casa de Resende celebra 185 anos de atividades e prestando serviços de saúde ao município. Para comemorar o aniversário, no dia 25, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, está preparando uma homenagem simbólica para os funcionários, com uma exposição sobre a história da unidade.

Todos os funcionários da Santa Casa poderão conferir um painel com fotos e informações sobre a história do hospital. O painel terá registros do início da trajetória da unidade até os tempos atuais, nos quais tem recebido diversas melhorias e avanços nos últimos três anos da administração municipal atual.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o painel com a história da Santa Casa é uma forma simbólica de celebrar o aniversário da instituição, importante para o município em todos os tempos desde sua inauguração e agora neste momento de pandemia. Além de mostrar para os funcionários toda a história e as mudanças significativas feitas recentemente pela Prefeitura de Resende.

A Santa Casa tem recebido melhorias e transformações em todas as áreas desde 2017. Além de melhorias estruturais, a atual gestão conseguiu colocar as contas da Santa Casa em dia. Assim, recuperou a credibilidade com os fornecedores e ampliou o atendimento feito pelo SUS.

A unidade médica também teve obras de revitalização geral como a troca do piso, reforma completa da capela e recuperação da fachada. Além disso, também foram entregues o novo ambulatório do SUS e o Centro de Materiais Esterilizados. Recebeu ainda a reforma dos banheiros, troca da rede de esgoto, instalação da subestação de energia e revitalização da farmácia.

Além de outras adequações estruturais, a Santa Casa vem sendo constantemente modernizada. Novos equipamentos, aparelhos e mobília permitem maior qualidade no atendimento, para pacientes e funcionários.

A grande transformação para este ano, celebrando os 185 anos, será a inauguração do Serviço de Diagnóstico por Imagem, com os equipamentos mais modernos do tipo em atividade na região.