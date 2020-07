Fátima Lima acompanha andamento de obras em execução em Barra Mansa

Prefeita interina visitou a construção das 17 casas no Campo do Ferroviário e a substituição da rede de águas pluviais, no Ano Bom; ambos os empreendimentos têm a previsão de finalização em agosto

Na manhã desta quinta-feira (23), a prefeita interina de Barra Mansa, Fátima Lima, acompanhou o andamento de duas importantes obras em execução no município. Em primeiro momento, acompanhada por representantes do governo municipal, ela esteve na construção das 17 casas, no Campo do Ferroviário, na Eduardo Junqueira, Centro. Em seguida, partiu para o Ano Bom, na Avenida Presidente Kennedy, onde a Secretaria de Manutenção Urbana está fazendo a substituição da rede subterrânea e a construção da caixa de águas pluviais.

Construção das casas – O empreendimento tem como principal objetivo dar continuidade aos projetos de construção do Pátio de Manobras. Ao todo são 17 casas distribuídas em três quadras. Cada imóvel conta com sala, cozinha, dois banheiros, três quartos, garagem e quintal. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), juntamente com a empresa responsável pelo planejamento, estão atuando para agilizar a finalização das obras, com a previsão de conclusão em até 30 dias.

Substituição da rede de águas pluviais – A primeira etapa das obras de substituição da rede e construção da caixa de águas pluviais está na reta final. A previsão de finalização da rede é para o próximo sábado, dia 25 e da caixa para meados de agosto. Depois de concluída, a prefeitura iniciará a reposição dos meios-fios e da malha asfáltica, limpeza e tapa-buraco na via.

Fátima Lima avaliou os serviços como essenciais para Barra Mansa. “O Pátio de Manobras é um sonho antigo de toda cidade. Ver que esse empreendimento finalmente saiu do papel e que segue em ritmo acelerado, nos dá a sensação de que estamos fazendo nosso trabalho de forma positiva, garantindo o que prometemos. Não podemos ainda estipular um prazo de finalização e implantação do pátio, mas essa é uma obra macro que está cada vez mais próxima da nossa realidade”, garantiu.

“Outro empreendimento que visa garantir melhor qualidade de vida e acabar com o alagamento na região do Ano Bom é a substituição da rede de águas pluviais. Nos adiantamos e certamente conseguiremos entregar a obra antes do prazo estipulado, isso mostra o comprometimento e envolvimento de muitos. Entendo que em primeiro momento a obra possa causar um transtorno, principalmente no trânsito, mas para avançarmos é necessário que façamos um serviço completo, com qualidade e com um material de qualidade que vai garantir uma longa durabilidade ao investimento”, completou a prefeita interina.

Acompanhando Fátima nas visitas estiveram os secretários de Planejamento Urbano e de Manutenção Urbana, Eros dos Santos e Luiz Gonzaga, respectivamente.