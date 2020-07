Incêndio destrói três casas no bairro Paraíso, em Barra Mansa

Um incêndio ocorrido na tarde desta quarta-feira, por volta das 15 horas, destruiu três residências (barracos), no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Segundo informações do local, das três casas, duas tinham moradoras. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo já tinha consumido os imóveis.

Segundo os vizinhos, um fogo no morro provocou o incêndio. Moradores das proximidades conseguiram controlar as chamas utilizando baldes d’água. Pouco depois um foco acabou provocando um novo incêndio que não conseguiu ser apagado destruindo as três casas.

Amigos e parentes das moradoras estão fazendo apelos para doações de cama, geladeira, televisão, fogão e outros utensílios domésticos. Telefone para doações: 024999133182 – Valdineia ou 024999480949 – Clissia