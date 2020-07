Um jovem, que não teve o nome divulgado, ficou ferido ao se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, na Estrada para Visconde de Mauá, na Serra, em Resende.

A moto que ele conduzia colidiu com um ônibus. O jovem ficou bastante ferido e foi conduzido para o Hospital de Emergência, de Resende. O Ônibus ficou bastante danificado. A Polícia Militar está no local do acidente.